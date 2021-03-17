تامر حسني يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدر النجم تامر حسني، مؤشرات البحث عبر"جوجل" وذلك عقب لقاءه بإحدى معجباته بعد حفله الخاص لصالح إحدى شركات المحمول المتعاقد معها.



حيث أتاح حسني، الفرصة للمعجبة أن تلتقي به، خصوصًا أنها من محافظة الإسكندرية وأتت خصيصًا إلى القاهرة لحضور حفله الخاص حيث لم تصدق نفسها حين قابلته وتحدثت معه عقب الحفل وبدت الصدمة عليها فور رؤيته ولم تتمالك نفسها وظلت تدور حول نفسها غير مستوعبة المفاجأة الذي قام بها فور علمه بحبها الشديد له.



ونشرت المعجبه التي تدعي آية، صورها وعدة فيديوهات لها مع نجم الجيل وعلقت على إحدى الفيديوهات وكتبت: «لما الكراش يعدي فجأة قدامك».

