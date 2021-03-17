Advertisements

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021، حيث سجل متوسط سعره في البنك الاهلى نحو 48.75 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الدينار الكويتي في البنوك على النحو التالي:

 سعر الدينار الكويتى اليوم 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.51  جنيه للشراء.
51.91  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
48.75  جنيه للشراء. 
51.87  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
48.73  جنيه للشراء 
51.83  جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.62  جنيه للشراء.
52.02  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
48.70  جنيه للشراء. 
51.96  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.83  جنيه للشراء.
52.00  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.39  جنيه للشراء.
51.96  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ نصف ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 11 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار