Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 17-3-2021 أمام الجنيه المصري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء  17-3-2021، أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.25 جنيه للشراء .
4.29 جنيه للبيع .


أخبار تهمك

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ نصف ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار