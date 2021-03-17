بدر بانون وبواليا يطيران إلى بلادهم للانضمام إلى منتخباتهم

يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مباراتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.





وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام مقبلة بعد انتهاء مباراته الإفريقية.





ومن المقرر أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري، استعدادًا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.





كما تخلف الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس في بطولة دوري أبطال إفريقيا





وحصل بواليا على إذن من الجهاز الفني بالبقاء في بلاده بعدما حصل الفريق على إجازة لمدة 5 أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن ينتظم «والتر بواليا» في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها الأهلي، حيث سيعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.









وفاز الأهلي على فيتا كلوب أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



