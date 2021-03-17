Advertisements

بدر بانون وبواليا يطيران إلى بلادهم للانضمام إلى منتخباتهم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مباراتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام مقبلة بعد انتهاء مباراته الإفريقية.

ومن المقرر أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري، استعدادًا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.

كما تخلف الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وحصل بواليا على إذن من الجهاز الفني بالبقاء في بلاده بعدما حصل الفريق على إجازة لمدة 5 أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن ينتظم «والتر بواليا» في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها الأهلي، حيث سيعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.


وفاز الأهلي على فيتا كلوب أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار