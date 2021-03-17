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الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
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صرح النجم البولندي  روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بأنه لم يفكر في اعتزال كرة القدم حتى الأن.


قال المهاجم البولندي في تصريحات لمجلة شبورت بيلد: "أشعر بأنني أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 أو 27 عاماً، أنا الآن لاعب أفضل مما كنت عليه قبل ستة أعوام".


وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي بايرن ميونخ في كل المسابقات خلال الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، كما يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الألماني مجدداً برصيد 32 هدفاً.


وفي حال استمرار التألق التهديفي لليفاندوفسكي، بمعدل هدف لكل مباراة، خلال المراحل التسع المتبقية من المسابقة، سيحطم رقم جيرارد مولر، المسجل في موسم (1971-1972) عندما أحرز 40 هدفاً.


ولا يزال من الصعب توقع الفترة التي سيستمر ليفاندوفسكي خلالها بهذا المستوى، وقال اللاعب: "أثق بالتأكيد في قدرتي على الحفاظ على هذا المستوى لأعوام مقبلة".


وعن توقعاته لنهاية مسيرته الاحترافية، قال ليفاندوفسكي: "يمكنني توقع إنهاء مسيرتي مع بايرن في أعلى المستويات، لكن الوقت لا يزال مبكراً على هذا الأمر، فعندما يسير شيئا ما بشكل جيد، فلا يفترض بك أن تنهيه".

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