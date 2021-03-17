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محافظ كفر الشيخ يحمل طفلاً ليشاركه في وضع حجر أساس مدرسة ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برفع طفلًا ليشاركه وضع حجر أساس مدرسة أبو بدوي بمطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، موجهًا بتلبية كافة احتياجاتهم.

وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفر الشيخ، خطة إنشاء وتطوير كافة المنشآت الخدمية بالقرية والتي جاءت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

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