Advertisements

روسيا تعلن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش غرب البلاد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:23 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
Advertisements

أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، اليوم الأربعاء، عملية إرهابية خطط لها تنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب البلاد.

 

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه أنه تم اعتقال مواطن مؤيد لتنظيم داعش من منطقة آسيا الوسطى فى جمهورية "أديجيا"، كان يحضر لعمل إرهابي فى أماكن تجمعات المواطنين.

 

وبحسب البيان، عثرت قوات الأمن فى منزل الإرهابي على مكونات قنبلة يدوية الصنع وراية تنظيم داعش، بالإضافة إلى خريطة عاصمة اديجيا "مايكوب"، مع مواقع لأهداف إرهابية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخطط إرهابي غرب البلاد روسيا الشرطة الروسية

أخبار تهمك

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعترض قناة تهريب أسلحة من أوروبا إلى روسيا

الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية لتنظيم "داعش" من 5 أشخاص

القبض على "داعشي" خطط لعمل إرهابي في مدينة ساراتوف الروسية

إحباط عملية إرهابية خطط لها "داعش" في تتارستان

إحباط عملية إرهابية جنوبي روسيا

إحباط عملية إرهابية في روسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار