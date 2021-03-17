روسيا تعلن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش غرب البلاد

أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، اليوم الأربعاء، عملية إرهابية خطط لها تنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب البلاد.

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه أنه تم اعتقال مواطن مؤيد لتنظيم داعش من منطقة آسيا الوسطى فى جمهورية "أديجيا"، كان يحضر لعمل إرهابي فى أماكن تجمعات المواطنين.

وبحسب البيان، عثرت قوات الأمن فى منزل الإرهابي على مكونات قنبلة يدوية الصنع وراية تنظيم داعش، بالإضافة إلى خريطة عاصمة اديجيا "مايكوب"، مع مواقع لأهداف إرهابية".