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أجهزة الأمن تحبط ترويج 68 كيلو مخدرات.. وتضبط 603 سلاح خلال 24 ساعة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:24 م
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 168 متهم، وضبط (382) طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (231) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (80484) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي (6462) محكوم عليهم.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضُبط تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (23) حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (231) قضية مخدرات، بإجمالي (244) متهم، ضُبط خلالها 68 كيلو مواد مخدرة، (2728) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (46) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (29) متهم.
وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (288) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (11259 ) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (73) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضُبط تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (23) حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (231) قضية مخدرات، بإجمالي (244) متهم، ضُبط خلالها 68 كيلو مواد مخدرة، (2728) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (46) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (29) متهم.
وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (288) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (11259 ) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (73) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
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