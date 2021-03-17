Advertisements

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي الوزير محمد عيضة شبيبة -وزير الأوقاف والإرشاد اليمني- والوفد المرافق له، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف اليمنية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليمنية على كافة المستويات، كما استعرض تاريخ دار الإفتاء المصرية ومراحل التطوير التي مرت بها.

وحول مواجهة الفكر المتطرف أشار فضيلة المفتي إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته الدار عام 2014، قام -ولا يزال يقوم- بجهود كبيرة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأنه أصدر العديد من التقارير والإصدارات المهمة لمواجهة هذا الفكر الظلامي.

وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك مجلة “Insight” التي ترد بها على مجلة دابق ورومية الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي، تفنيدًا لما يبثونه من فكر منحرف، وسعيًا لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب.

هذا، وقد أشاد معالي وزير الأوقاف اليمني بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتطوير المجال الإفتائي، مبديًا تطلعه إلى استفادة وزارة الأوقاف اليمنية من خبرات الدار في تأهيل الأئمة اليمنيين على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد فضيلة المفتي من جهته استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي والتدريبي للأئمة اليمنيين، واستقبالهم ضمن البرامج التدريبية للدار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المفتي الفجر

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ 34 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار