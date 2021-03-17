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الحكومة توافق على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربي للإنماء بـ50 مليون دولار
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:26 م
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.
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