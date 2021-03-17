محافظ المنيا: نستهدف تغطية 60% من القرى بالصرف الصحي (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العيد القومي للمحافظة يتزامن مع ما قام به ابناء المحافظة وخاصة أبناء مركز ديرمواس، من تصدي للاحتلال الانجليزي، مهنأ أبناء المحافظة بعيدها القومي.



وأضاف "القاضي"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي تمت، وسيكون هناك افتتاحات رئاسية خلال الفترة القادمة بجميع القطاعات وعلى رأسها الطرق، منوهًا بأن محور سمالوط الجديد تم الانتهاء منه بالكامل والذي يبلغ تكلفته مليار و872 مليون جنيه، وهو جاهز للافتتاح ولم يتحدد موعد افتتاحه بعد، إلى جانب تجهيز 3 مستشفيات جديدة بملوي وديرمواس وسمالوط.



وتابع محافظ المنيا، أننا نعمل على إنشاء أكبر مصنع سكر في المحافظة تابع لشركة القناة للسكر على مساحة 181 ألف فدان زراعة و240 فدان للمصنع، لإنتاج 900 ألف طن سنويًا، مع العمل على إنشاء منطقة حرة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة بدأت منذ عام 2019 في المحافظة، وتهدف لتحقيق نقلة نوعية لأهالي الريف، مشددًا على أن المحافظة تهتم بمشروعات الصرف الصحي، وتستهدف رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لأكثر من 60% مقابل 12% عقب تطبيق مبادرة "حياة كريمة".

