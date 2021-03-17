Advertisements

محافظ المنيا: نستهدف تغطية 60% من القرى بالصرف الصحي (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العيد القومي للمحافظة يتزامن مع ما قام به ابناء المحافظة وخاصة أبناء مركز ديرمواس، من تصدي للاحتلال الانجليزي، مهنأ أبناء المحافظة بعيدها القومي.

وأضاف "القاضي"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي تمت، وسيكون هناك افتتاحات رئاسية خلال الفترة القادمة بجميع القطاعات وعلى رأسها الطرق، منوهًا بأن محور سمالوط الجديد تم الانتهاء منه بالكامل والذي يبلغ تكلفته مليار و872 مليون جنيه، وهو جاهز للافتتاح ولم يتحدد موعد افتتاحه بعد، إلى جانب تجهيز 3 مستشفيات جديدة بملوي وديرمواس وسمالوط.

وتابع محافظ المنيا، أننا نعمل على إنشاء أكبر مصنع سكر في المحافظة تابع لشركة القناة للسكر على مساحة 181 ألف فدان زراعة و240 فدان للمصنع، لإنتاج 900 ألف طن سنويًا، مع العمل على إنشاء منطقة حرة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة بدأت منذ عام 2019 في المحافظة، وتهدف لتحقيق نقلة نوعية لأهالي الريف، مشددًا على أن المحافظة تهتم بمشروعات الصرف الصحي، وتستهدف رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لأكثر من 60% مقابل 12% عقب تطبيق مبادرة "حياة كريمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظات محافظ المنيا عيد المنيا القومي

أخبار تهمك

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ 34 دقيقة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

بمليار و700 مليون جنيه.. مشروعات تشهدها المنيا في 2020

"إحنا بنبنى لكل الناس".. تعرف على أهم 5 تصريحات لوزير الإسكان في المنيا

تعرف على موعد افتتاح تطوير 3 مستشفيات بالمنيا

بتكلفة 46 مليون جنيهًا.. محافظ المنيا يتابع أعمال مبادرة "حياة كريمة" في 3 مراكز (صور)

"بيطري المنيا" يُحرر 10 محاضر ويضبط 167 كيلو لحوم فاسدة

أوقاف المنيا: افتتاح 8 مساجد بينهم مسجد سيدي أحمد الفولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار