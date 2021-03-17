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ميدو: خسارة الزمالك نتيجة عمل الإدارة وتأهله خرج من يده

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبات الزمالك قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام الترجي في لقائي الذهاب والعودة، والتعادل أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرصة الزمالك للتأهل خرجت من يده وأصبحت في يد منافسيه، ومشاكل الفريق خارج الملعب".

وتابع، "إدارة الزمالك فعلت كل شيء خطأ لكي يفشل الزمالك في الموسم الحالي، وهذه هي النتيجة، وكان من الظلم أن يفوز الزمالك على الترجي".

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