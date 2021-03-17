Advertisements
بايدن: بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:36 م
وكالات
Advertisements
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل مؤكدًا أنه سيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأمريكية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي جو
بايدن اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحثا الرئيسان قضية نافالني ومعاهدة ستارت
3 وملفي أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا فرص التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في
مكافحة جائحة كورونا.
وقال الرئيس الروسي بوتين لـ بايدن، إن
تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح البلدين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements