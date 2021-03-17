Advertisements

استقرار أسعار النفط بعد انخفاض في المخزونات الأميركية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تباين أداء أسعار النفط الأربعاء 17 مارس إذ تصدت مخاوف بشأن طلب متقلب في أوروبا لآمال انتعاش لأنشطة التكرير في الولايات المتحدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 68.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربحت في البداية ما يصل إلى 32 سنتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 64.84 دولار للبرميل بعد أن زادت ما يصل إلى 28 سنتا في التعاملات المبكرة.

هذا ويشهد الخامان القياسيان تعاملات مضطربة اليوم إذ يتقلبان بين الأداء الإيجابي والسلبي خلال التعاملات الآسيوية.

وانحدرت السوق على مدى الأيام القليلة الفائتة إذ توقف المزيد من الدول الأوروبية التحصين من كوفيد-19 بسبب مخاوف إزاء آثار جانبية خطيرة محتملة، مما قد يبطئ تعافي الطلب على الوقود.

والتداول في العقود الآجلة للنفط كثيف مثلما كان في الأشهر الأولى من أزمة كوفيد-19 فيما يسارع المراهنون على هبوط وارتفاع النفط للتحوط من تقلب الأسعار.

وفي مؤشر إيجابي، انخفضت مخزونات الخام الأميركية مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس آذار وفقا لمصادر تجارية تستند إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة ثلاثة ملايين برميل.

في الوقت ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بأقل من المتوقع، لتتراجع 926 ألف برميل مقارنة مع تقديرات بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

أخبار تهمك

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار