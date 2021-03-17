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انتحار شاب من الدور الرابع بالحوامدية.. والتحريات "مر بأزمة نفسية"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أقدم شاب على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.


سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عشريني العمر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع، وذلك لمروره بأزمة نفسية.


وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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