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السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نجح رجال قوات الحماية المدنية من اخماد حريق ضخم شب بمخزن أدوات صحية غير مرخص أسفل أحد العقارات وسط مدينة الغردقة، حيث استمر الحريق نحو ساعة كاملة، كما تمت عمليات تبريد للنيران فيما بدأت أجهزة الأمن التحقيقات في الحريق وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي للعقار السكني.

فيما طالب السكان بتشكيل لجنة هندسية من الجهات المعنية لمعاينة العقار والدور الأرضي للتأكد من سلامته وإخلاء العقارات المجاورة من المخازن حفاظًا على أرواح المواطنين.


ومن جانبه أكد اللواء ايهاب مكاوي رئيس حي جنوب الغردقة، أن مخزن الأدوات الصحية الذي اشتعل فيه الحريق أسفل أحد العقارات السكنية غير مرخص، وأضاف رئيس الحي أنه سيتم مراجعة سلامة العقار بعد انتهاء أعمال الإطفاء.


كان نشب حريق ضخم في مخزن أدوات صحية أسفل عقار سكني بمنطقة ذهبية وسط مدينة الغردقة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق، فيما أصيب صاحب المخزن بالاختناق والإغماء، وعلى الفور انتقل العميد علاء صابر رئيس مباحث البحر الأحمر واللواء أحمد عبدالخالق مساعد مدير الأمن وقيادات أمن البحر الأحمر لمتابعة عمليات الإطفاء، وتم قطع التيار الكهربائي وإخلاء السكان من العقار.
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)
السيطرة على حريق مخزن الأدوات الصحية بالغردقة (صور)

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