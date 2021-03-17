خلطات طبيعية لتسمين الوجه قبل الزفاف

نقدم لكم ف السطور التالية، وصفات لتسمين الوجه قبل الزفاف بشهر واحد فقط، تابعيها وطبقيها للحصول على أفضل النتائج:





الألوفيرا:

تعمل الألوفيرا على شكل الجلد بطريقه طبيعية كما انها تحتوي على مضادات الأكسدة لعلاج البشره المتضررة كما انها تنتج الكولاجين الذي يجعل البشره اصغر سناً ونضرة .





المكونات:

ملعقة كبيرة من الألوفيرا .

طريقة التحضير

ندلك الخدود بإستخدام الألوفيرا بحركة دائريه لمده 5 دقائق.

ترك الوصفة على الخدود لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الدافئ.

نكرر الوصفة مره كل يوم.





الحلبة:

تعمل الحلبة على نفخ الخدود بشكل طبيعي حيث انها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على نعومة بشرتك.





المكونات:

2 ملعقة صغيره من مسحوق الحلبة .

القليل من الماء.

طريقة التحضير:

نمزج المكونات معا للحصول على عجينه سميكة.

نضع العجينة على الخدود مع تدليكها.

نترك الوصفة لمده 15 دقيقه ثم نغسلها بالماء الفاتر.

نكرر هذه 4 مرات أسبوعياً .





التفاح:

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تعمل على منع تجاعيد البشرة ومنع تلف خلايا البشرة .

المكونات :

نصف حبة من التفاح .

طريقة التحضير:

نطحن التفاح ثم نمذجه للحصول على عجينه.

نضع العجينة على الخدين ثم ندلكها بحركة دائريه لمده 3 دقائق .

نترك العجينة لمده 35 دقيقه ثم نغسلها بالماء الدافئ.

نكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم.