اليوم.. فلسطين تتسلم 62 ألف لقاح كورونا وتبدأ التطعيم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلم نحو 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، و24 ألف لقاح "أسترازينيكا" ضد هذا الفيروس.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الوزارة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الشخرة، إنه سيتم تخزين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وأكد الشخرة، أن كمية اللقاحات التي ستصل فلسطين اليوم وغدا، سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية، ومرضى الكلى والسرطان، ومن هم فوق الـ75 عاما، موضحة أن هذه الكميات مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن هذه العيادات والمراكز التي سيتم فيها التطعيم، مرتبطة بمنصة التطعيم التي أطلقتها، وسيتم إدخال أسماء المطعمين على المنصة بعد عملية تلقي التطعيم.

وطالبت الصحة الفلسطينية، المواطنين بضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.