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انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في أميركا سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3.4 مليون برميل.

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