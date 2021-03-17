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موضة صيف 2021.. إليكِ 5 ألوان أساسية لدولابك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:48 م
موضة صيف 2021
موضة صيف 2021
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مع نهاية فصل الشتاء واقتراب الربيع والصيف في 2021، تبحث السيدات بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة عن آخر صيحات الموضة لهذا العام، حيث تتربع 5 ألوان على عرش الموضة.

حيث الألوان المبهجة والنارية تتربع على عرش الموضة في صيف هذا العام، ودائمًا ما تبحث الفتيات عن الموديلات المريحة والعملية التي تناسب الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن هناك 5 ألوان لا يمكن الاستغناء عنها خلال فصل الصيف وهي:

اللون الأحمر:
لابد أن يوجد في دولابك قطعة من اللون الأحمر في صيف هذا العام سواء كانت بلوزة واسعة أو بنطلون أو فستان أو طرحة.

اللون البرتقالي:
هو لون في مقدمة ربيع 2021 هذا العام وله إطلالة مختلفة، ومن الممكن كسر حدة اللون بارتداء بعض الإكسسوارات أو طرحة تحتوي على مجموعة من الألوان المختلفة مثل الأسود والكحلي والرمادي.

اللون الفسفوري:
من الألوان الجريئة هذا الموسم ويمكن ارتدائه في الصابح والمساء ويفضل ارتدائه على بنطلون جينز مع حذاء رياضي مناسب.

اللون الأصفر:
وهو لون مبهج وخفيف ومن الألوان التي يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات صباحا أو مساءا ومناسب لكل الأعمار.

اللون الأبيض:
فهو لابد أن يوجد في كل دولاب لأنه لا يرتبط بأي فصل من فصول السنة ولا يرتبط بموضة معينة فهو لون بسيط ويمكن ارتدائه في الفستان أو البنطلون أو القميص.

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موضة صيف 2021 اطلالات صيفية

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