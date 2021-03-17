مواجهات قوية لفاركو والحرس والبلدية وسبورتنج في القسم الثاني

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الخميس في المجموعة الثالثة للقسم الثاني :



1- فاركو مع الحمام



يشهد ملعب مركز شباب برج العرب لقاء فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 33 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 15 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.





2- الجزيرة مع حرس الحدود



يشهد ملعب المدينة الشبابية في أبو قير، لقاء مرتقب يجمع فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 16 نقطة مع نظيرة فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم وصيف المجموعة برصيد 31 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز الحرس بثلاثية نظيفة.





3- البلدية مع الرجاء



يلتقي فريق البلدية صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 31 نقطة مع فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 20 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق البلدية بثلاثة أهداف نظيفة.



4-دكرنس مع أبو قير



يحل فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة احمد الكاس برصيد 27 نقطة ضيفاً على فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 20 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول .



5- الأوليمبى مع بيلا



يلعب فريق الأوليمبى صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد سارى برصيد 26 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد حلمى برصيد 11 نقطة، وفاز فريق الأوليمبى بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



6- كفر الشيخ مع سبورتنج





يواجه فريق كفر الشيخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد 18 نقطة نظيرة فريق سبورتنج صاحب المركز

العاشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 19 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



7- المنصورة مع بنى عبيد



يلتقي فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة ابراهيم مرزوق برصيد 20 نقطةمع فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 9 نقاط، وكان فريق المنصورة حقق الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



8- دمنهور مع المالية



يواجه فريق دمنهور صاحب المركز الثاني عشربقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 16 نقطة نظيرة فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1-فاركو33 نقطة

2- الحرس 31 نقطة

3- البلدية 31 نقطة

4- أبو قير 27 نقطة

5- الأوليمبى 26 نقطة

6- دكرنس 20 نقطة

7- الرجاء 20 نقطة

8- المالية 20 نقطة

9- المنصورة 20نقطة

10- سبورتنج 19 نقطة

11- كفر الشيخ 18 نقطة

12- دمنهور 16 نقطة

13-الجزيزة16 نقطة

14- الحمام 15 نقطة

15- بيلا 11 نقطة

م16- بنى عبيد 9 نقاط

تقام منافسات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني في الثالثة من عصر الخميس في ظل صراع قوي ومرتقب للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .