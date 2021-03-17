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طريقة تحضير كوكيز التفاح بالشوفان في المنزل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:56 م
كوكيز التفاح بالشوفان
كوكيز التفاح بالشوفان
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المقادير: 

- موز.

- شوفان.

- 3 أكواب من التفاح المهروس.

- قرفة.

- ملعقتان من السكر البني.

طريقة التحضير:

1- في الخطوة الأولى يتم هرس الموز جيدا، وخلطه مع التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن خالي الدسم.

2- في الخطوة التالية يتم إضافة الزبيب وشكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

3- وضع الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.

4- تطهي الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 دقيقة.

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