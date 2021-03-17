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طريقة تحضير كوكيز التفاح بالشوفان في المنزل
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:56 م
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المقادير:
- موز.
- شوفان.
- 3 أكواب من التفاح المهروس.
- قرفة.
- ملعقتان من السكر البني.
طريقة التحضير:
1- في الخطوة الأولى يتم هرس الموز جيدا، وخلطه مع التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن خالي الدسم.
2- في الخطوة التالية يتم إضافة الزبيب وشكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.
3- وضع الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.
4- تطهي الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 دقيقة.
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