طريقة تحضير كوكيز التفاح بالشوفان في المنزل





المقادير:





- موز.





- شوفان.





- 3 أكواب من التفاح المهروس.





- قرفة.





- ملعقتان من السكر البني.





طريقة التحضير:





1- في الخطوة الأولى يتم هرس الموز جيدا، وخلطه مع التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن خالي الدسم.





2- في الخطوة التالية يتم إضافة الزبيب وشكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.





3- وضع الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.





4- تطهي الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 دقيقة.