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بيراميدز يصل إلى ملعب بنجامين مكابا لمواجهة نامونجو التنزانى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وصلت حافلة بعثة فريق نادي بيراميدز استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" تمهيدا لخوض مباراة نامونجو.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصرا ضيفا على نامونجو التنزاني في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته الرابعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك مباشرة من فندق الإقامة لشرح خطة اللعب والتشكيل الذي يخوض اللقاء الهام.

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