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"تعليم قنا": تشكيل لجان لمفاجأة الإدارات والمدارس بالإدارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إعداد تقرير دوري كل أسبوعين لعرض سجل تحركات الموجهين الماليين والإداريين بالمديرية والإدارات التعليمية، وتقارير الزيارات التي يقومون بها للمدارس لتفعيل خطوط السير، والمحاسبية بالتزامن مع قرب نهاية العام المالي ٢٠٢٠/  ٢٠٢١.

وأشار مدير تعليم قنا، إلى مسئولية أعضاء التوجيه المالي في مراجعة السجلات والوضع المالي بالمدارس والحفاظ على المال العام تماشيًا مع خطة الدولة في مكافحة الفساد وردع ذوي النفوس الضعيفة والتصدي لمحاولاتهم في التربح من الوظيفة، بالإضافة إلى دورهم في تحقق الانضباط الإداري داخل ديوان المديرية ودواوين الإدارات والمدارس.

جاء ذلك أثناء اجتماع وكيل الوزارة بقاعة المديرية مع مديري عموم الإدارات التعليمية وأعضاء التوجيه المالي والإداري ومديري الإدارات القانونية والتخطيط وشئون الطلاب والميزانية في حضور الأستاذ مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء.

وأكد خالد على تشكيل لجان برئاسته أو من ينوب عنه وعضوية المتابعة والتوجيه المالي والشئون القانونية لمفاجأة الإدارات والمدارس بالإدارة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتب والميزانية التقديرية والموقف المالي النهائي لاستمارات النجاح.

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