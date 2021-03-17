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تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ من 121.74 ريال
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:58 م
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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، على نحوٍ طفيفٍ، وسط صعود حذر للمعدن النفيس عالميًّا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 208.70 ريال (55.65 ريال)، بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) مسجلًا 182.61 ريال (48.70 دولار).
وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.52 ريال (41.74 دولار)، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.74 ريال (32.46 دولار).
وسجَّل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6495 ريالًا (1732 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1460.89 ريال (389.57 دولار).
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