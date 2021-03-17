أندية الدوري البلجيكي توافق على إقامة مسابقة مشتركة مع فرق هولندا

قامت الأندية البلجيكية بالموافقة على دعم إمكانية إقامة دوري مشترك مع هولندا، لتمنح دفعة للاقتراح الذي ظهر منذ عامين، قبل أن تؤثر جائحة فيروس كورونا على تنفيذه.









وافقت أندية دوري الأضواء البلجيكي البالغ عددها 18 نادياً بالإجماع على "اتجاه المستقبل"، بخصوص كرة القدم للمحترفين بالبلاد.









وقالت الأندية في بيان عقب الاجتماع: "هذا الطموح المستقبلي مبني على احترام الطموح الرياضي لأندية القمة، والحاجة إلى استقرار اقتصادي لباقي الأندية المحترفة".









وأضاف: "هناك اتفاق بالاجماع على مناقشة إمكانية انطلاق دوري بلجيكي هولندي، ومساندة الاقتراح، ستبدأ إدارة الدوري البلجيكي بدءاً من الآن الاهتمام بهذا الأمر".









وتتناقش خمسة أندية من بلجيكا، وستة أندية من هولندا، بخصوص إقامة دوري مشترك منذ 2019.









وكشفت دراسة أن الدوري المشترك، سيوفر إيرادات في البلدين، بمبلغ يتراوح بين 300 مليون يورو و1.3 مليار يورو.