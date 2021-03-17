Advertisements

أندية الدوري البلجيكي توافق على إقامة مسابقة مشتركة مع فرق هولندا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
قامت الأندية البلجيكية بالموافقة على دعم إمكانية إقامة دوري مشترك مع هولندا، لتمنح دفعة للاقتراح الذي ظهر منذ عامين، قبل أن تؤثر جائحة فيروس كورونا على تنفيذه.


وافقت أندية دوري الأضواء البلجيكي البالغ عددها 18 نادياً بالإجماع على "اتجاه المستقبل"، بخصوص كرة القدم للمحترفين بالبلاد.


وقالت الأندية في بيان عقب الاجتماع: "هذا الطموح المستقبلي مبني على احترام الطموح الرياضي لأندية القمة، والحاجة إلى استقرار اقتصادي لباقي الأندية المحترفة".


وأضاف: "هناك اتفاق بالاجماع على مناقشة إمكانية انطلاق دوري بلجيكي هولندي، ومساندة الاقتراح، ستبدأ إدارة الدوري البلجيكي بدءاً من الآن الاهتمام بهذا الأمر".


وتتناقش خمسة أندية من بلجيكا، وستة أندية من هولندا، بخصوص إقامة دوري مشترك منذ 2019.


وكشفت دراسة أن الدوري المشترك، سيوفر إيرادات في البلدين، بمبلغ يتراوح بين 300 مليون يورو و1.3 مليار يورو.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعتين

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار