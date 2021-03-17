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دراسة جديدة توضح دور الشاي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
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كشفت دراسة حديثة، أن مشروب الشاي، يساهم في تخفيض ضغط الدم الشرياني بشكل كبير، نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة، ويساهم على وجه الخصوص بحماية خلايا الجسم ويقيها ضد الشيخوخة. 

وهناك دراسة حديثة أضيفت إلى قائمة فوائد الشاي وذلك بإدراكها لفعاليته ضدّ ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والشاي يخفض ضغط الدم الشرياني لدى استهلاكه بانتظام

يتميز ضغط الدم الشرياني المرتفع بأنه يضع ضغطاً كبيراً على الدم في الشرايين، ويشكل أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب وغيرها من أمراض القلب والشرايين.

وهذا المرض المزمن الذي يصيب أعداداً هائلة من البشر حول العالم، يمكن تخفيفه بالاستهلاك المنتظم للشاي، وذلك وفقاً لبحث علمي تمّ نشره في المجلة العلمية Cellular Physiology and Biochemistry .

ووفقا لما قاله مؤلفو هذه الدراسة، وهم أمريكيون ودينماركيون، تبين أن هذا المشروب الساخن الذي نشربه بشكل تقليدي على وجبة الإفطار، أو بين الوجبات أو بعد تناول الوجبة يتميز بخصائص علاجية ضد ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وذلك بفضل محتواه من الفلافونويدات.

وهذه المركّبات التي تعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي توجد في كل من الشاي الأخضر والأسود تخفّض ضغط الدم الشرياني وذلك بتنشيط بروتين يسمى KCNQ5 والذي يلعب دوراً في توسيع الشرايين (زيادة حجم الأوعية الدموية).

للمحافظة على نظام القلب والأوعية الدموية، فإنَّ شرب الشاي سيكون فكرة جيدة كما تؤكد هذه الدراسة الجديدة.

ولكن مع ذلك ينبغي الحذر من الإفراط في استهلاك الشاي، وينصح بشرب حوالي 3 أكواب من الشاي في اليوم على أن يكون ذلك بعد ساعة على الأقل من تناول أي وجبة.

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