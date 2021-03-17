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مقتل 18 حوثيا بكمين غرب تعز باليمن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:06 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل 18 حوثيًا وسقوط عشرات الجرحى، خلال كمين فى محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

 

 وفي سياق آخر، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

 

وقد قال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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