نصائح لتنظيف المطبخ بسهولة

يجب تنظيف المطبخ ، كونه يتعرض للاتساخ بصفة مستمرة، وفي السطور التالية إليكم نصائح يجب اتباعها لتنظيف المطبخ بسهولة:





1. منظف البرتقال متعدد الأغراض

توضع قشور البرتقال في برطمان زجاجي، وتغمر بالخل، وتترك لأسابيع في مكان بارد. ثم يسكب القليل من الخليط في زجاجة ذات بخّاخ، مع مقدارين من الماء. ترج الزجاجة، قبل الاستخدام.





2. غلاف بلاستيكي أعلى الثلاجة

يمكن أن يتسخ الجزء العلوي من الثلاجة سريعاً، وذلك بسبب جزيئات الطعام الصغيرة التي تنتقل في الهواء جراء البخار. لذا، يفضل أن يكسى هذا الجزء، بطبقة من غلاف بلاستيكي، مع تبديل الأخير كل شهر.





3. زيت الزيتون في التلميع

بعد تنظيف حوض الجلي، هو يمسح بزيت الزيتون، الذي يصب على منديل ورقي سميك (أو قطعة قماش جافة)، وذلك لتلميعه. ومن فوائد الخطوة المذكورة، هي إنشاء طبقة غير مرئية من الزيت تمنع الماء وبقع الطعام من التمسك بالسطح.





4. إزالة الأوساخ المطبوخة

يسخن المكان عن طريق تعريضه لهواء مجفف الشعر. ولمجرد أن يصبح دافئًا، هو يمسح على الفور بقطعة قماش مبللة بالصابون.





5. الليمون في تعطير المطبخ

يتم استخدام ثمرة من الليمون الحامض، مع إعداد ثقوب قليلة فيها، باستخدام عود أسنان.

توضع الثمرة على الرف الشبك داخل فرن ساخن، وذلك لـ15 دقيقة، مع ترك باب الفرن مفتوحًا قليلاً ، حتى تنتشر الرائحة في الغرفة.