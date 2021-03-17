لرجيم صحي.. جربي عجة البيض بالخضار

نقدم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير عجة البيض بالخضار، وقديمها لأفراد اسرتك بكل سهولة:





المقادير

- البيض : 6 حبات

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (منزوع الدسم)

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الحلو : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- نعناع يابس : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

في وعاء، اخفقي بالشوكة البيض مع الحليب، الملح، الفلفل الحلو، البصل، البقدونس والنعناع.

حمّي الزيت النباتي في مقلاة ثمّ اسكبي المزيج.

عندما تنضج العجة، اطويها بالنصف.

قدّمي العجة مع الطماطم الكرزيّة.