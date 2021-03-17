طريقة عمل شوربة سي فود بدون كريمة

المقادير

- فيليه السلمون : 250 غراماً (مقطع مكعبات صغيرة)

- بلح البحر : 250 غراماً

- الروبيان : 250 غراماً (مقشر، منظف)

- الكالاماري : 250 غراماً (مقطع شرائح)

- الكابوريا : 4 قطع (مقطع قطع صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان

- الماء : 2 كوب

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

على نار متوسطة ضعي في وعاء الزبدة ثم أضيفي البصل وقلّبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة، بعدها أضيفي السلمون والكاليماري والجمبري والكابوريا وبلح البحر، وحرّكي المكونات لمدة ثلاث إلى أربع دقائق، ثم أضيفي الدقيق وقلّبي جيداً.

أضيفي الماء والفلفل الأسود والملح والكمون، وقومي بالتقليب جيدًا، ثم اتركي المكونات حتى تغلي.

قومي بتغطيه القدر، واتركي الشوربة تغلي على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق.

صبّي الشوربة في طبق التقديم العميق، قدميها ساخنة مع الليمون.