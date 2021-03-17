Advertisements

ارتفاع عدد المستفيدين من صرف المعاشات بريديا إلى 5.36 مليون مواطن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف التقرير الربع سنوي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب3986 مكتب في أبريل-يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.
 
وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.36 مليون مستفيد، خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يوليو-سبتمبر 2019، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد إلي نحو 6.48 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 6.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2019. 
 
وقررت الهيئة القومية للبريد في ديسمبر الماضى، استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.
 
ويأتى القرار فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وتماشياً مع تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك، وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم. 
 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات مكاتب البريد البريد الاقتصاد المصري الاتصالات

أخبار تهمك

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

6.06 مليون جنيه المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد خلال 4 أشهر

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية إلى 78.3 مليار جنيه

"الاتصالات": 6.76 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

"البريد" يحدد أصحاب المعاشات المستحقة للصرف اليوم وغداً (صور)

اليوم.. بدء صرف معاشات المتخلفين عن صرفها في موعدها

في عهد السيسي| بالأرقام.. زيادة تاريخية للمعاشات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار