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23 مارس.. محاكمة المتهمين بخلية شقة الهرم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر تأجيل محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " وذلك لجلسة 23 مارس الجاري للاطلاع.

وكانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأكد المصري في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ200 متهم، وأن أولى جلسة المحاكمة سيتم تحديدها خلال أيام أو ربما الساعات القليلة المقبلة.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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