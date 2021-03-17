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"مكافحة الإدمان" يفتتح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، "بيت التطوع" بجامعة سوهاج كمقر للصندوق بالجامعة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، حيث يعد ذلك رابع مقر للصندوق بالجامعات المصرية، حيث سبق وتم انشاء "بيوت التطوع" في جامعات القاهرة وحلوان والزقازيق، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا، تحت رعاية وتوجيهات نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة سوهاج توعية ما يقرب من 55 ألف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من 1000 شاب متطوع لينضموا كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها حتى الآن إلي ما يقرب من 30 شاب وفتاة في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين، بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.
 
وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مقر الصندوق يستقبل طلاب كليات جامعة سوهاج طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.
"مكافحة الإدمان" يفتتح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات
"مكافحة الإدمان" يفتتح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات
"مكافحة الإدمان" يفتتح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات
"مكافحة الإدمان" يفتتح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات

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