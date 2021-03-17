رسمياً .. عبد الناصر محمد مديرا فنيا للنجوم بالقسم الثاني



أعلن مجلس إدارة نادي النجوم الذي يشارك بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني تعيين عبد الناصر محمد المدير الفني الأسبق لفريق إف سي مصر، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لأحمد العجوز الذي إعتذر عن عدم إستكمال المهمة .



ومن المقرر أن يقود عبد الناصر محمد المران الأول مع النجوم اليوم الأربعاء استعداداً للقاء فريق زد يوم الجمعة المقبلة بالجولة السابعة عشر للقسم الثاني .



وسبق لعبد الناصر محمد تدريب العديد من الأندية منهم طنطا والحمام ومنتخب السويس وفاركو وإف سي مصر.