"التعليم" تعلن جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2020، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.





وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج ( اضغط هنا ) في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.



