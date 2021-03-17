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أول مولودة في العالم تحمل أجساماً مضادة لكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
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اكتشف أطباء أول حالة معروفة لطفلة وُلدت تحمل أجساما مضادة لكوفيد-19، بعد تلقي الأم لقاحا، خلال الأسابيع الأخيرة من حملها في مقاطعة «بالم بيتش» بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال الأطباء إن الأم العاملة في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية، كانت حاملا في أسبوعها السادس والثلاثين، حين تلقت جرعتها الأولى من لقاح «موديرنا» المضاد لكوفيد-19 في يناير.

وأنجبت السيدة طفلة سليمة بعد ثلاثة أسابيع، وحصل الباحثون على عينة دم من الحبل السري للبحث عن الأجسام المضادة، وتحديد ما إذا كانت قد تم نقلها من الأم إلى الطفل، وهو أمر شائع في اللقاحات الأخرى التي يتم إعطاؤها أثناء الحمل أيضا.

وقال الأطباء «نبلغ عن أول حالة معروفة لرضيع يحمل أجساما مضادة لكوفيد-19، وتم اكتشافها في دم الحبل السري بعد تطعيم الأم».

وأضاف تشاد رودنيك، الطبيب المشارك في البحث أن هذه مجرد حالة صغيرة أولى بين آلاف الحالات، التي سيتم اكتشافها خلال الأشهر المقبلة، لمواليد من أمهات تلقين تطعيمات ضد كوفيد-19.

وشدد الباحثون على الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد كيف يمكن أن توفر اللقاحات المضادة لكورونا المستجد، المعطاة في فترة الحمل، بعض الحماية للرضع من الفيروس.

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