Advertisements

مصرع 3 مصابين بكورونا جراء حريق في مستشفى ببنجلاديش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:22 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، مصرع ثلاثة من المصابين بكوفيد-19، جراء حريق نشب في مستشفى بالعاصمة داكا.

 

وكان مدير المستشفى نظم الحق، قال إن المرضى كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى.

 

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

 

وبالجدير بالذكر، أن المستشفيات تقع تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر في بنجلاديش التي سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرع 3 مصابين فيروس كورونا بنجلاديش

أخبار تهمك

حسام البدري يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعتين

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

باكستان تعزي بنجلاديش في ضحايا حريق داكا

ارتفاع ضحايا حريق برج تجاري في بنجلاديش إلى 19 شخصا

3 آلاف مشرد بعد التهام حريق أحد الأحياء الفقيرة ببنجلاديش

عاجل.. حريق هائل بمصنع الدلتا للأسمدة بطلخا

تفاصيل صادمة.. قصة وفاة 7 مصابين بكورونا في حريق مستشفى عزل بالإسكندرية

نيابة الإسكندرية تعاين مستشفى للولادة بعد حدوث حريق بداخلها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار