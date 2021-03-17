مصرع 3 مصابين بكورونا جراء حريق في مستشفى ببنجلاديش

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، مصرع ثلاثة من المصابين بكوفيد-19، جراء حريق نشب في مستشفى بالعاصمة داكا.

وكان مدير المستشفى نظم الحق، قال إن المرضى كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى.

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

وبالجدير بالذكر، أن المستشفيات تقع تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر في بنجلاديش التي سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.