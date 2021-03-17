نتائج مبشرة.. 12 معلومة مهمة عن لقاح كورونا المصري

في ظل اكتشاف اللقاحات لتصدي لفيروس كورونا، حرصت مصر على تكثيف جهودها لإنتاج لقاح مصري ضد فيروس كوفيد_19، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، عن تفاصيل جديدة للقاح.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن لقاح كورونا المصري:





1_ بدء المصنع ف إنتاج وتعبئة العبوات الأولي الفاكسين المصري للقاح كورونا المحضر من علماء مركز التميز العلمي للفيروسات.





2_ كما نجح المصنع في أخذ موافقة هيئة الدواء المصرية، بتعبئة أول باتش ومجموعة الفاكسين المصري، المحضر من علماء للمركز القومي.





3_وأوضح وزارة التعليم العالي أن العبوات الأولي سوف تستخدم في التجارب الإكلينيكية على المتطوعين خلال الأيام القليلة المقبلة.





4_ ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أنه جرى تسمية اللقاح بالاسم التجاري «كوفي فاكس».





5_ وكشفت الوزارة أن موعد بدء التجارب الإكلينيكية للقاح على المتطوعين، سيتم تحديدها من أطباء المركز القومي للبحوث.





6_وأشارت إلى أنه من المقرر أن سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باللقاح المصري، من خلال الجهات المعنية.





7_ وأكدت وزارة التعليم العالي أنه جرى الانتهاء من جميع مراحل التجارب على الحيوانات، التي حققت نتائج إيجابية ومبشرة على الفيروس.





8_ وأعلنت الوزارة أن الفئات التي سيتم بدء التجارب الإكلينيكية من المتطوعين، سيتراوح أعمارهم بين 18 لـ55 عاما، كمرحلة أولى، وبإجمالي عدد 300 متطوع.





9_ كما يحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز، علي توفير كل الخدمات المتعلقة باللقاح المصري.





10_ ونوهت الوزارة أن جميع الخطوات التي تمت في تحضير اللقاح المصري، تمت وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.





11-ويعتمد على تقنية "الفيروس المثبط أو المُعطّل"، وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة "سينوفارم" الصينية التي بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق.



