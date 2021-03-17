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القصبي: الدولة المصرية في عهد الرئيس حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون "حقوق المسنين"، والُمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك بحضور مُمثلي الوزارات المعنية ومنها، العدل والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وأكدت احترامها لجميع حقوق المواطنين، بما يكذب جميع ادعاءات المنظمات المشبوهة التي تحاول التدخل في الشأن المصري بدعوى حقوق الإنسان التي يهدرونها بأنفسهم.

وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة: "لم نسمع لهذه المنظمات صوت حيال المجازر التي تشهدها المنطقة العربية، متغافلين إنجازات الدولة المصرية تجاه المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا ولجميع الفئات المجتمعية، وفي مقدمتها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تضمن بعد غياب 40 عاما أكثر من ميزة لهم، فضلا عن التعديلات الدستورية التي حدثت في عهد الرئيس ومنحت المرأة وبما يتناسب مع مكانتها التمثيل بما لا يقل عن 25% في مجلس النواب وكذا تمثيل مناسب للشباب".

ولفت رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى أن مشروع القانون يأتي دعمًا لحقوق المسنين تأكيدًا لتقدير واعترافًا من الدولة بحقوقهم.

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