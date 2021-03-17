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تعيين "السويلم" متحدثاً لوزارة البلدية والقروية والإسكان بالمملكة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:24 م
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثاً رسمياً للوزارة.
وكان السويلم التحق بوزارة الإسكان سابقاً منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود، وحاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال.
كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.
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