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تشكيل بيراميدز لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نامونجو التنزاني في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصرا ضيفا على نامونجو التنزاني في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته الرابعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور  - محمد حمدي  - أسامة جلال 

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمود حمادة - أحمد توفيق 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر جابر - أحمد الشناوي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس 

وخرج من قائمة اللقاء، طارق طه وإبراهيم حسن ومحمود صابر والحارس عبد الرحمن أيمن

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