ليفربول يخطط لبيع أحد نجومه لضم هالاند

ينوي المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التفريط في أحد نجوم الريدز من أجل جلب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان يورجن كلوب يفكر في الاستغناء عن الثلاثي الهجومي، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لتمويل صفقة هالاند في الصيف القادم.









ويمتلك هالاند شرط جزائي لا يمكن تفعيله في صيف عام 2021، ولكن في صيف عام 2022 سيكون بقيمة 75 مليون يورو، وسيكون مطمع للعديد من الأندية حينها.









وقام هالاند بإحراز 31 هدفًا في 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع البطولات حتى الآن هذا الموسم، منهم 10 أهداف في 6 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.









ويعد صاحب الـ 20 عامًا هدفًا كبيرًا للعديد من كبار أوروبا، منهم برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي.