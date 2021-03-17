Advertisements

ليفربول يخطط لبيع أحد نجومه لضم هالاند

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
ينوي المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التفريط في أحد نجوم الريدز من أجل جلب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان يورجن كلوب يفكر في الاستغناء عن الثلاثي الهجومي، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لتمويل صفقة هالاند في الصيف القادم.


ويمتلك هالاند شرط جزائي لا يمكن تفعيله في صيف عام 2021، ولكن في صيف عام 2022 سيكون بقيمة 75 مليون يورو، وسيكون مطمع للعديد من الأندية حينها.


وقام هالاند بإحراز 31 هدفًا في 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع البطولات حتى الآن هذا الموسم، منهم 10 أهداف في 6 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.


ويعد صاحب الـ 20 عامًا هدفًا كبيرًا للعديد من كبار أوروبا، منهم برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ربع ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار