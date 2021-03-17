Advertisements

خلال مناقشة قانون المُسنين.. "تضامن البرلمان" تحدد سن المُسن بـ 65 عامًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون حقوق المُسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية ومنها العدل والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي، وذلك لإبداء رأيهم حول المواد الواردة به.

وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعة حول عدد من المواد الواردة فى مشروع قانون المسنين والمقدم من رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوًا، حيث دارت مناقشات حول تعريف المُسن والوارد فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

من جانبه، اقترح مستشار وزيرة التضامن، عمر القماري، بأن يكون تعريف المسن أنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقًا لقانون التأمينات.

وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.

ويهدف القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون أخر وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ربع ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار