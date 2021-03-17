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رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:37 م
بوتين
بوتين
وكالات
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رد رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، على اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدخله في الانتخابات الأمريكية.

 

قال رئيس مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا".

 

وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل مؤكدًا أنه سيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وبحثا الرئيسان قضية نافالني ومعاهدة ستارت 3 وملفي أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا فرص التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

 

وقال الرئيس الروسي بوتين لـ بايدن، إن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح البلدين.

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