Advertisements

صاحبها ممرض بالمعاش.. التحريات تكشف عن ملابسات وفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالصف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات وفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بمركز الصف، جنوب المحافظة، إذ تبين أن ممرض بالمعاش حول منزله إلى مصحة لعلاج الإدمان.

وأشارت التحريات أن المتوفي كان مدمن مخدرات، ومحتجز بالمصحة المشار إليها، الغير مرخصة، لعلاجه من الإدمان.

وواصلت التحريات أن الشاب أصيب بحالة هياج يوم الواقعة، ما دفع العاملين بالمصحة إلى إعطائه جرعة زائدة من العلاج لتهدئته، لكنه لفظ أنفاسه إثر تناوله العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بوفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق المركز.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، ودوافعها، وتبين أن المصحة محل الواقعة غير مرخصة، وتمكنت القوات من القبض على مالكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 7 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر خلال ساعات

منذ ساعة و نصف

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار