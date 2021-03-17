صاحبها ممرض بالمعاش.. التحريات تكشف عن ملابسات وفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالصف

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات وفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بمركز الصف، جنوب المحافظة، إذ تبين أن ممرض بالمعاش حول منزله إلى مصحة لعلاج الإدمان.



وأشارت التحريات أن المتوفي كان مدمن مخدرات، ومحتجز بالمصحة المشار إليها، الغير مرخصة، لعلاجه من الإدمان.



وواصلت التحريات أن الشاب أصيب بحالة هياج يوم الواقعة، ما دفع العاملين بالمصحة إلى إعطائه جرعة زائدة من العلاج لتهدئته، لكنه لفظ أنفاسه إثر تناوله العلاج.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بوفاة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق المركز.



سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، ودوافعها، وتبين أن المصحة محل الواقعة غير مرخصة، وتمكنت القوات من القبض على مالكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.