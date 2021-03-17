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بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح جونسون أند جونسون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مجددا فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد تحورات كورونا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.

وأثبت اللقاح، الذي يمكن استخدامه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، فعاليته "في البلدان التي ينتشر فيها عدد كبير من المتغيرات"، حسبما قال أليخاندرو كرافيوتو، رئيس مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية.

ويعتمد أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحمي من الإصابة بـ كوفيد-19 بجرعة واحدة فقط - ليس بنفس قوة بعض اللقاحات المنافسة ذوي الجرعة المزدوجة ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مفيدًا لعالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الجرعات.

وفي الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، كان لقاح جونسون آند حونسون فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، وأكثر حماية - 85٪ - من الأعراض الأكثر خطورة.

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