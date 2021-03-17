إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ.. والمحافظ يتدخل

أوقف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موكبه المتجه لتفقد حياة كريمة بمطوبس، لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية بر بحري التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.



فمجرد رؤية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للحادث أوقف موكبه ليقوم الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بالدفع ب 4 سيارات إسعاف كانت مشاركة في تأمين الطريق بنقل المصابين.



وقام الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بعمل إسعافات أولية على جانب الطريق للمصابين.



ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.



وتبين إصابة5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى مطوبس لتلقي العلاج اللازم.