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وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد معاناة مع المرض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت منذ قليل الفنانة الجزائرية ريم غزالى، بعد معاناة مع المرض، وأعلنت عن ذلك الخبر شقيقتها سلمى من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سلمى غزالي مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيها وهي منهارة من البكاء، وبدت تردد :"منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم ما فارقتني الإبتسامة لأنه أعرف أنه الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".

ولدت الفنانة الراحلة ريم غزالي يوم 29 يونيو عام 1982، وهي إبنة مريام غزالي وسليمان غزالي وشاركت شقيقتها سلمى في برنامج "ستار أكاديمي"، في موسمه الثاني في عام 2004، بينما شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس، وهي مسابقة محلية، وفازت باللقب بسبب جمالها الشديد، وفي عام 2005 شاركت ريم غزالي في برنامج "ستار أكاديمي 3"، وقامت ريم في نوفمبر عام 2019 بإجراء عملية إستئصال ورم في الدماغ، في أحد المستشفيات بفرنسا.

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