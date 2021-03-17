كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

استقر المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تثبيت الظهير الأيسر محمد عبد الشافى، في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان كارتيرون يثق في قدرات وإمكانيات محمد عبدالشافي، وينوي إشراكه بشكل تدريجي في المباريات.





يذكر ان عبد الشافى كان أصيب بكسر في عظمة الترقوة، في مباراة الأهلي في أغسطس 2020 في الدوري، الذي ابعدته عن المشاركة المباريات في الفترة الماضية.





ويتربع الفارس الابيض على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق ست نقاط عن الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة.



